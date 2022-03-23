الفيصل يفتتح المرحلة الأولى من مشروع المدينة الذكية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أمس المرحلة الأولى من مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات «صناعية شمال جدة»، كما دشن المرحلة الثانية للمشروع التي تحتوي على المدينة العمالية الممتدة على مساحة مليون ونصف المليون م2، ويعد أحد المشاريع الريادية التنموية على مستوى المنطقة. وشهد ‏أمير مكة ‏توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة جدة وشركة السابقون الدولية القابضة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير وتقديم البرامج المهنية ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال كذلك توطين الوظائف المهنية. مشروع المدينة الذكية: - الموقع على طريق جامعة جدة - المساحة 5 ملايين م2 - المرحلة الأولى مليون م2 - 1500مركز متخصص في مجال صيانة السيارات والصناعات الخفيفة، والخدمات المساندة - خدمات أخرى





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