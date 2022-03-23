شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 4 محطات وقود مخالفة وإزالة الظواهر السلبية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثبوت مخالفتها وعدم التزامها بمعايير التطوير، والقصور في تنفيذ الاشتراطات المطلوبة، أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة 4 محطات وقود بكامل مرافقها في نطاق بلدية الشوقية الفرعية.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس غيث الشنبري، أن الفرق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، للتأكد من وجود المواصفات والمتطلبات التطويرية الواردة في اللوائح البلدية، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات المطلوبة والخاصة بالمحطات، مؤكدا أن هناك توجيهات من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات بضرورة استمرارية متابعة محطات الوقود وعدم التهاون في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المحطات المخالفة.

وشددت وكالة البلديات على ضرورة التزام جميع المحطات بالمتطلبات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية، مؤكدة أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى مشكلة للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها.

من أعمال أمانة العاصمة المقدسة:

