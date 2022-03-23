إغلاق 4 محطات وقود مخالفة وإزالة الظواهر السلبية بمكة

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وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس غيث الشنبري، أن الفرق الرقابية بدأت في القيام بحملات ميدانية وتفتيشية على جميع محطات الوقود داخل المنطقة، للتأكد من وجود المواصفات والمتطلبات التطويرية الواردة في اللوائح البلدية، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات المطلوبة والخاصة بالمحطات، مؤكدا أن هناك توجيهات من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات بضرورة استمرارية متابعة محطات الوقود وعدم التهاون في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المحطات المخالفة.
وشددت وكالة البلديات على ضرورة التزام جميع المحطات بالمتطلبات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومراعاة الاشتراطات في تصاميم المحطات ومرافقها الخدمية، مؤكدة أن هناك لجنة فنية رفيعة المستوى مشكلة للوقوف على محطات الوقود والمرافق التابعة لها من أجل ضمان سلامتها.
من أعمال أمانة العاصمة المقدسة:
- أغلقت 4 محطات وقود بكامل مرافقها
- إزالة أكثر من 2 طن من السلاسل لحجز مواقف للسيارات
- مصادرة 4 أطنان من الخضراوات من المباسط العشوائية
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