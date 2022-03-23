صيد دون ترخيص يوقف حاملي بندقية الشوزن

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وبين المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، في بيانه أمس أن عقوبة بندقية الرش غرامة 100 ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة 50 ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.
ودعا المالكي إلى الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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