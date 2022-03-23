شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر الحج يناقش منظومة الخدمات الصحية لضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت وزارة الصحة منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة لخدمة المرضى والمراجعين من الأهالي وضيوف الرحمن المعتمرين والزوار والحجاج، وذلك خلال مشاركتها في الجلسة الخامسة بمؤتمر ومعرض وزارة الحج والعمرة؛ لخدمات الحج والعمرة تحت شعار «التحول نحو الابتكار» المقام بين الفترة من 21 - 23 مارس 2022م في جدة.

وشارك في الجلسات الحوارية رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور هشام الجضعي، ومساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة الدكتور عبدالله القويزاني، والمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل مطير، والمدير العام للمركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة الدكتور أنس خان، وأدار الجلسة وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار.

وأبدى مساعد وزير الصحة سعادته بمشاركة الوزارة بالجلسات العلمية للمؤتمر التي تطرقت إلى الخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، مشيدا بما أثمرت عنه الجلسات من تبادل خبرات ونقل للمعلومات والاطلاع على كثير من التفاصيل التي تسهم في تجويد الخدمات.

فيما أكد وكيل الوزارة للصحة العامة جاهزية وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة من مركز طب الحشود، والهيئة العامة للغذاء والدواء والهلال الأحمر والصحة العامة، لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، موضحا سرعة العمل على برنامج نموذج الرعاية الصحية الطارئة لخدمة الحجاج، إضافة إلى البروتوكولات الوقائية الخاصة بالإنذار المبكر لرصد الأمراض المعدية خارج المملكة؛ لتقديم موسم عمرة وحج ناجح.

من جانبه، بين المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أن وزارة الصحة شاركت في اليوم الثاني للمؤتمر بورقة عمل بعنوان» التقنية والوقاية الصحية للحجاج والمعتمرين» للحديث عن منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة لخدمة المرضى والمراجعين من الأهالي وضيوف الرحمن المعتمرين والزوار والحجاج، مشيرا إلى أن صحة منطقة مكة المكرمة شاركت في الجلسة بإبراز دورها في الأعمال التنفيذية وكيفية التعامل مع التحديات التي واجهتها لتذليل العقبات، وكيفية استخدام تقنية المعلومات في تطوير الأساليب المقدمة للخدمات الصحية في الحج.

الجلسات تناولت:

