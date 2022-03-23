منتخب إسبانيا يميز بيدري

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:
أعلن منتخب إسبانيا الأول رسميًا عن قمصان لاعبيه لمواجهتي ألبانيا وأيسلندا حيث حصل لاعب الوسط بيدري جونزاليس نجم برشلونة على رقم مميزًا.
وبحسب صحيفة «سبورت» الكتالونية، فقد منح مسؤولو منتخب «لا روخا» بيدري القميص رقم 10، وهو رقم مخصص تاريخيا للاعبين الأكثر موهبة.
وأضافت الصحيفة، أن لاعبي برشلونة في منتخب إسبانيا، إيريك جارسيا وجافي وبيدري وفيران توريس، سيغيرون أرقام قمصانهم، باستثناء جوردي ألبا، الذي سيستمر بالرقم 18.
وأشارت الصحيفة، إلى أن إريك جارسيا سينتقل من الرقم 24 في برشلونة إلى الرقم 3 مع إسبانيا، بينما سيرتدي جافي القميص رقم 9، وكذلك بيدري سيرتدي الرقم 10، على أن يحمل توريس القميص رقم 11.
وجاءت أرقام قمصان لاعبي منتخب إسبانيا كالتالي:
روبرت سانشيز (1)، أزبيليكويتا (2)، إريك جارسيا (3)، باو توريس (4)، كارلوس سولير (5)، ماركوس لورينتي (6)، موراتا (7)، كوكي (8)، جافي (9)، بيدري (10)، فيران توريس (11).
هوجو جويلامون (12)، ديفيد رايا (13)، لابورت (14)، راؤول دي توماس (15)، رودريجو (16)، ماركوس ألونسو (17)، جوردي ألبا (18)، يريمي (19)، كارفاخال (20)، داني أولمو (21)، سارابيا (22)، أوناي سيمون (23).
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