صراع خماسي في تصفيات أمريكا الجنوبية على مقعدين بالمونديال

محمد بن مسعود - الدمام - يصل قطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم فجر الجمعة إلى محطته قبل الأخيرة بأربع مباريات مهمة وحاسمة بينما تقام المباراة الخامسة في هذه الجولة من التصفيات.

وبعد 16 جولة من التصفيات، وقبل أسبوع واحد فقط على قرعة النهائيات، ضمن منتخبان فقط من قارة أمريكا الجنوبية التأهل إلى النهائيات وهما منتخبا البرازيل (39 نقطة) والأرجنتين (35 نقطة) قطبا اللعبة في هذه القارة.

كما ودع منتخبا باراجواي (13 نقطة) وفنزويلا (عشر نقاط) التصفيات صفر اليدين بينما لا يزال الصراع دائر بين ستة منتخبات في هذه التصفيات على 2.5 مقعد متبقية للقارة في مونديال 2022.

وتمتلك خمسة من هذه المنتخبات الفرصة للمنافسة على بطاقتي التأهل المباشرتين من هذه التصفيات إلى مونديال 2022 وكذلك على تأشيرة التأهل للملحق العالمي بالتصفيات، وهي منتخبات الإكوادور (25 نقطة) وأوروجواي (22 نقطة) وبيرو (21 نقطة) وتشيلي (19 نقطة) وكولومبيا (17 نقطة).

وفي المقابل، تبدو الفرصة هزيلة للغاية أمام المنتخب البوليفي (15 نقطة) للمنافسة على التأهل علما بأن أمل الفريق أصبح قاصرا على التأهل للملحق العالمي بالتصفيات.

وتحسم الجولتان المتبقيتان من التصفيات في هذه القارة بطاقتي التأهل المباشر وكذلك بطاقة التأهل للملحق العالمي.

وتشهد الجولة قبل الأخيرة فجر الجمعة مباريات كولومبيا مع بوليفيا والبرازيل مع تشيلي وأوروجواي مع بيرو وباراجواي مع الإكوادور بينما يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الفنزويلي فجر الجمعة.

وتجتذب المباراة بين منتخبي أوروجواي وبيرو اهتماما كبيرا من بين جميع مباريات الجولة قبل الأخيرة من التصفيات، حيث يشتعل الصراع بين الفريقين على المركز الرابع الذي يحتله منتخب أوروجواي حاليا بفارق نقطة واحدة فقط أمام بيرو.

وأنعش منتخب أوروجواي آماله في التصفيات من خلال انتصارين متتاليين على فنزويلا وباراجواي في الجولتين الماضيتين من التصفيات خلال يناير الماضي بعد أربع هزائم متتالية بالتصفيات.

وفي المقابل، لم يخسر منتخب بيرو في آخر أربع جولات من التصفيات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة، كما انتهت آخر مباراتين بين الفريقين بالتعادل 1/‏ 1 ومن بينهما مباراة الفريقين الأولى بالتصفيات الحالية في 3 سبتمبر الماضي.

ويحتاج منتخب أوروجواي، المتوج بلقب كأس العالم في 1930 و1950، للفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل للنهائيات.

كما يتطلع منتخب الإكوادور إلى حسم تأهله من خلال هذه الجولة التي تشهد حلوله ضيفا على منتخب باراجواي.

وسيكون التعادل كافيا للإكوادور حال عدم فوز بيرو على أوروجواي بينما سيكون الفوز على باراجواي ضروريًا حال فوز بيرو فجر الجمعة علمًا بأن المباريات الأربع ستقام في نفس التوقيت.

ورغم الفارق الكبير بين رصيد الفريقين وترتيبهما في جدول التصفيات، قد يجد المنتخب الإكوادوري مواجهة صعبة مع منتخب باراجواي الذي يلعب للشهرة في ظل خروجه فعليا من دائرة الصراع على إحدى بطاقات التأهل.

ويحل منتخب تشيلي ضيفا على نظيره البرازيلي الذي تأهل فعليا إلى النهائيات بينما يحتاج منتخب تشيلي للفوز في مباراة الغد ثم على ضيفه أوروجواي من أجل الحفاظ على آماله في التصفيات لكنه سيكون أيضا بحاجة لمساعدة من المنتخبات الأخرى المنافسة.

وفي الوقت نفسه، لن يكون أمام المنتخب الكولومبي سوى الفوز في مباراتيه أمام بوليفيا غدا ثم فنزويلا يوم الثلاثاء المقبل إذا أراد الحفاظ على فرصته في التأهل علما بأن آمال الفريق ونجمه الشهير خاميس رودريجيز لن ترتكز فقط على الانتصارين بل على نتائج باقي الفرق المنافسة.

وفي المباراة الأخيرة بهذه الجولة، يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الفنزويلي فجر الجمعة في مواجهة لن تغير من وضع الفريقين بالتصفيات حيث ضمن المنتخب الأرجنتيني التأهل بينما خرج نظيره الفنزويلي من التصفيات صفر اليدين.