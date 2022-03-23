الحوطي يعود للمحرق و«المستطيل الأخضر»

محمد بن مسعود - الدمام - عاد لاعب منتخبنا الوطني الأول ونادي المحرق راشد الحوطي لمشاركة فريقه في المنافسات المحلية، بعد فترة غياب استمرت نحو أكثر من شهرين بسبب الإصابة التي لحقت به وأجبرته على الابتعاد عن ناديه ومنتخبنا. وشهدت مباراة الفريق في مسابقة كأس الاتحاد قبل موسمين مشاركة اللاعب لفترة قصيرة لتأكيد شفائه وجاهزيته البدنية والفنية، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة مشاركة اللاعب لفترة أطول لتجهيزه لمنافسات دوري ناصر بن حمد الممتاز التي ستعاود نشاطها خلال ليالي الشهر المبارك في الأسبوع الأول من أبريل القادم.
ويُعد الحوطي من اللاعبين أصحاب الخبرة الذين قدّموا صورة متميزة في السنوات الأخيرة وصار عنصرًا أساسيًا في ناديه المحرق منذ انتقاله إليه الموسم الماضي، إلى جانب مشاركاته المتعددة مع منتخبنا الوطني الأول.
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