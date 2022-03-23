بهدف حميدان القاتل.. «الأحمر» يهزم الهند بهدفين

محمد بن مسعود - الدمام - خرج منتخبنا الوطني الأول بفوز صعب وقاتل على حساب الهند بهدفين مقابل هدف، في أولى مبارياته الودية الدولية لتجمع مارس، في مباراة كشفت «الغربة» التي يعيشها «الأحمر» على أرضه من خلال غياب الجماهير الكروية البحرينية، ووسط حضور جماهيري كبير من الجالية الهندية المقيمة في المملكة.
وأنهى منتخبنا الشوط الأول متقدما بهدف جاء عن طريق محمد الحردان «37»، وأدرك المنتخب الهندي التعادل في الشوط الثاني عن طريق مدافعه راهول «59»، إلا أن مهدي حميدان رجح كفة منتخبنا قبل نهاية المباراة بدقيقتين «88». دخل منتخبنا المباراة بتشكيلة أبرز ما فيها وجود وليد الحيام ظهيرا أيسر، بينما لعب بن عدي مع الهزاع في متوسط الدفاع وعلى اليمين عباس عياد، ولعب جاسم الشيخ ومحمد الحردان في الوسط وأمامهما كميل الأسود، وعلى الأطراف محمد جاسم مرهون ومهدي حميدان، ولعب مهدي عبدالجبار وحيدا في المقدمة.
ولم يتأخر منتخبنا في الدخول في أجواء المباراة عندما تحصّل على ركلة جزاء انبرى لها مهدي حميدان وتمكن الحارس الهندي من التصدي لها «7»، وتصدت العارضة لفرصة مرهون التي بذل فيها جهدا كبيرا «16»، ورد المنتخب الضيف بفرصة ثمينة من خلال كرة عرضية وسط غياب التغطية الدفاعية، إلا أن الكرة جاورت مرمى سيد محمد جعفر «18»، وغابت الخطورة في الدقائق التالية وظهر «الأحمر» مرة أخرى بفرصة ثمينة ضاعت من أقدام كميل الأسود «35»، غير أن مرهون ظهر مرة أخرى ومرر كرة بالمقاس إلى محمد الحردان وضعها في الشباك هدف أول «37»، وانتهى الشوط بتقدم منتخبنا بهدف.
في الشوط الثاني دخل منتخبنا بذات الأسماء وبنفس الوتيرة مع تحسن طفيف من المنتخب الهندي الذي نجح في معادلة النتيجة من ضربة رأسية عن طريق راهول ووسط غياب التغطية الدفاعية من لاعبي منتخبنا «59»، وأهدر حميدان فرصة إعادة منتخبنا للمقدمة «65»، وأجرى المدرب سوزا بأول تغييرين في تشكيلته بدخول عبدالله الحشاش وعبدالوهاب المالود بدلا من محمد الحردان ومهدي عبدالجبار «69».
واستمر غياب الخطورة البحرينية، ما دفع سوزا إلى إجراء تغيير بدخول علي مدن بدلا من عباس عياد «83»، وأثمر الضغط الهجومي عن هدف الفوز عبر مهدي حميدان من عرضية مرهون «88»، وانتهت المباراة بفوز صعب لمنتخبنا.
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