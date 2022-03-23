الشباب أمام سماهيج.. والدير يواجه الاتحاد في دوري خالد بن حمد لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري خالد بن حمد لكرة اليد لأندية الدرجة الأولى، وفي المباراة الأولى يلعب الشباب الطامح لاستعادة وصافة الترتيب مع سماهيج المتعثر عند الساعة 5:30 عصرًا، بينما يلعب في المباراة الثانية فريقا الدير والاتحاد عند الساعة 7:30 مساءً على صالة اتحاد كرة اليد.

وكانت الجولة الماضية شهدت مواصلة النجمة لصدارته المطلقة واقترابه من التتويج باللقب والاحتفاظ به لموسم رابع على التوالي بعدما وصل رصيده إلى 48 نقطة، بينما استعاد الأهلي وصافة الترتيب مستغلاً غياب الشباب عن مباريات الجولة برصيد 38 نقطة، فيما يأتي الشباب ثالثًا برصيد 37 نقطة، والاتفاق رابعًا برصيد 35 نقطة، ثم الاتحاد يليه التضامن ثم الدير وباربار وسماهيج والبحرين وأخيرا توبلي القابع في المركز الأخير.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن جوائز الأفضل في الجولة بحصول مدرب الدير يسري جواد أفضل مدرب، وفاضل عباس من سماهيج أفضل إداري، والحارس الأمين لمنتخبنا ونادي النجمة محمد عبدالحسين أفضل لاعب.