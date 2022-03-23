محمد بن مسعود - الدمام - لن تصدق هذه الحادثة .. مشهد يحبس الأنفاس .. أم تعلق ابنها بين السماء والأرض بسبب بسيط ولا يستحق الذكر .. فماذا قالت بعد الحادثة؟ (فيديو)
في مشهد يحبس الأنفاس، أظهر مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، طفلاً معلقاً بملاءة سرير بين الطابقين التاسع والعاشر، بينما تقوم والدته مع آخرين برفعه، من الطابق التاسع إلى الطابق العاشر.
وبحسب صحيفة “إنديا توداي”، وقع الحادث في القطاع 82 بمنطقة فريد آباد، وتم تصوير الفيديو من قبل أحد سكان البناية المقابلة، وفق “روسيا اليوم”.
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ووفق ما نقلت الصحيفة عن أحد الجيران، لم تطلب المرأة المساعدة أو المشورة من أي شخص حول كيفية استعادة الرداء الخاص بها (اللي) من المنزل المغلق وقررت من جانب واحد تعريض حياة ابنها للخطر.
وأضاف الجار: “حدث هذا في 6 أو 7 فبراير الجاري.. قررت المرأة تعريض ابنها للخطر من أجل ردائها كان عليها الاتصال بصيانة الجمعية بدلاً من القيام بشيء خطير للغاية”.
وفي حديثها إلى تلفزيون الهند، قالت المرأة إنها تأسف لقرارها.
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