“الجوازات” تستعرض مبادراتها وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن في “مؤتمر ومعرض الحج والعمرة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استعرضت المديرية العامة للجوازات مبادراتها وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن، ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في “مؤتمر ومعرض الحج والعمرة”، في الفترة من 18 – 20 شعبان 1443 هـ الموافق 21 – 23 مارس 2022 م، وذلك في محافظة جدة في جدة سوبر دوم.

وقدّمت “الجوازات”، للزوار نبذة عن جهاز بنان الذي يعمل على التحقق من حالة المسافر آليًا، لتسريع إنهاء الإجراءات وخدمة كبار السن وتنفيذ الإجراءات بيسر وسهولة، وجهاز كشف الوثائق المزورة، لتسهيل عملية التحقق من صحة الوثيقة الأمنية من خلال الكاونترات في مدة زمنية قصيرة.

يذكر أن وزارة الداخلية شاركت بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال خدمات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، وتطبيقات أبشر وميدان، ونادي ضباط قوى الأمن بمكة المكرمة، وإسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية في برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية المملكة 2030.