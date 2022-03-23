اخبار الخليج – الدبلوماسيون في برنامج «ضيافة» يشاركون في محاضرات وجلسة حوارية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين

كما عقدت أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية جلسة حوارية مع سعادة السيد محمد الزرقاني، المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين، بمشاركة سعادة الدكتورة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير العام للأكاديمية، وسعادة السفير فاطمة عبدالله الظاعن، رئيس قطاع الشؤون الأفروآسيوية، وسعادة الدكتور محمد صالح محمد، القائم بأعمال مدير إدارة الدراسات والتقييم بالأكاديمية.
كما قدم عدد من منتسبي المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين محاضرة تتمحور حول التوعية البيئية، تعرف من خلالها المشاركون على أهمية الإسهام في المحافظة على البيئة من مختلف النواحي، والتدابير الوطنية البحرينية المبذولة لدعم جهود المجتمع الدولي في توفير البيئة الآمنة للجميع.
وعلى صعيد الزيارات الميدانية، زار المشاركون معرض «بعد مائة عام.. الاحتفاء بتأسيس النادي الأدبي» في مبنى مدرسة الهداية الخليفية التاريخي بمدينة المحرق، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ربيع الثقافة الذي تنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث اطلع المشاركون على الإسهام الثقافي للنادي الأدبي ورواده من شعراء وأدباء في دعم الحركة الثقافية بالعالم العربي انطلاقًا من مدينة المحرق، بالإضافة إلى اكتشاف ملامح تأسيس التعليم النظامي بمملكة البحرين منذ عام 1919م.
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