شحنة ليمون تخبئ 3.3 ملايين قرص إمفيتامين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم تنطل حيلة تخبئة 3.3 ملايين قرص إمفيتامين مخدر داخل شحنة ليمون على رجال مكافحة المخدرات حيث كانوا بالمرصاد لمنع تهريب تلك الكمية والقبض على مهريبيها في محافظة جدة. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي،أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات، أسفرت عن ضبط 3,320,000 قرص إمفيتامين، مخفية في شحنة ليمون، والقبض على المتهمين بتهريبها في جدة، وهما مقيم من الجنسية الأردنية ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية.



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