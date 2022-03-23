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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر مجلس إدارة هيئة الموسيقى برئاسة وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان قرارا بتكليف سلطان البازعي رئيسا تنفيذيا لهيئة الموسيقى لتسيير أعمالها وضمان استمرار تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الموسيقي في المملكة، وذلك إلى جانب مهامه كرئيس تنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية. وكان الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الموسيقى محمد الملحم تولى في الفترة الماضية مسؤولية الإدارة التنفيذية للهيئة، وعمل مع منسوبي الهيئة على إطلاق استراتيجيتها، وإدارة وتنفيذ المشاريع والمبادرات ذات الصلة بنشاط الهيئة.



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