الدراسة في رمضان من 9 صباحا.. والحصة 35 دقيقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت وزارة التعليم توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات المملكة، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

وحددت بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ.

كما حددت بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9 مساء وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي. ومنحت وزارة التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.

وشهدت المدارس كافة الاحد الماضي عودة حضورية كاملة للطلاب والطالبات بعد تمتعهم بإجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، التي استمرت أسبوعا كاملا.

ونوهت وزارة التعليم بأهمية تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة للطلبة في المدارس، مؤكدة على مكاتب الإشراف التربوي متابعة سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وإعداد التقارير، وتقويم الأداء، في جميع مدارس التعليم العام، وفقا لطبيعة المقرر والمرحلة والصف الدراسي، والرفع بتقارير الأداء، وذلك بهدف متابعة سير العملية التعليمية، بما يسهم في تحسين وتجويد نواتج التعلم.

التقويم

اليوم الدراسي في رمضان:

البداية

ما بين 9 إلى 10 صباحا

التعليم المستمر

من 9 صباحا وتنتهي حسب الجدول







التوقيت الزمني







إجازة عيد الفطر







مديرو المدارس



35 دقيقة للحصةبنهاية دوام الاثنين 24 رمضانصلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي

الفصول الدراسية:





توزيع العام إلى 3 فصول دراسية



تضمن 39 أسبوعا



13 أسبوعا لكل فصل دراسي



أرقام من التعليم: