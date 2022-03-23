هيئة فنون الطهي تدشن أول مهرجان للفقع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت هيئة فنون الطهي أمس مهرجان «الفقع» الأول في ساحة الكندي بحي السفارات، ويستمر حتى السبت المقبل، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض والذي يعد منصة كبرى لبائعي الفقع والمطاعم والطهاة المحليين. ويأتي تنظيم المهرجان في سياق جهود الهيئة لإبراز المطبخ السعودي بأكلاته وأطباقه ومكوناته الشهيرة، وانطلاقا من مسؤولياتها تجاه تطوير قطاع فنون الطهي في المملكة، وإثرائه بالأنشطة والفعاليات التي تكشف عن غنى وعمق وتنوع المطبخ السعودي. فعاليات وأنشطة المهرجان:





عروض فنون الطهي السعودية.



تجارب في فنون الطهي العالمية.



معرض مصاحب يحكي معلومات عن الفقع.



منطقة لتذوق منتجات الفقع المبتكر.



جناح مخصص للقهوة السعودية.



منطقة مخصصة للأطفال.



مساحة رملية لمسابقات البحث عن الفقع.



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