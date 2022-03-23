التأمين يغطي تكاليف الإعاقة حتى 100 ألف ريال

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وتنتج الإعاقة من التفاعل بين الأفراد الذين يعانون من حالة صحية مثل الشلل الدماغي والاكتئاب ومتلازمة داون مع العوامل الشخصية والبيئية بما في ذلك سوء التعامل ومحدودية الوصول الى البيئة المحيطة وافتقار الدعم الاجتماعي.
من جهة أخرى أشار المجلس إلى أنه يسعى إلى تحسين تجربة المريض من خلال تقديم 20 دليلا إرشاديا في مجال الممارسة السريرية.
إرشادات لتحسين تجربة المريض
- مضادات الأخثر الفموية المباشرة.
- العلاج الدوائي لمرضى السكري.
- اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه.
- مسار منع تخثر الدم.
- ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول.
- عسر الهضم واضطرابات المعدة.
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