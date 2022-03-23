شكرا لقرائتكم خبر التأمين يغطي تكاليف الإعاقة حتى 100 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس الضمان الصحي أن التأمين الصحي يغطي تكاليف حالات الإعاقة بحد أقصى 100 ألف ريال. وأوضحت «إنه يوجد أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من الإعاقة بسبب تقدم عمر السكان وزيادة انتشار الأمراض غير السارية».

وتنتج الإعاقة من التفاعل بين الأفراد الذين يعانون من حالة صحية مثل الشلل الدماغي والاكتئاب ومتلازمة داون مع العوامل الشخصية والبيئية بما في ذلك سوء التعامل ومحدودية الوصول الى البيئة المحيطة وافتقار الدعم الاجتماعي.

من جهة أخرى أشار المجلس إلى أنه يسعى إلى تحسين تجربة المريض من خلال تقديم 20 دليلا إرشاديا في مجال الممارسة السريرية.

إرشادات لتحسين تجربة المريض

