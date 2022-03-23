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التأمين يغطي تكاليف الإعاقة حتى 100 ألف ريال

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس الضمان الصحي أن التأمين الصحي يغطي تكاليف حالات الإعاقة بحد أقصى 100 ألف ريال. وأوضحت «إنه يوجد أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من الإعاقة بسبب تقدم عمر السكان وزيادة انتشار الأمراض غير السارية».

وتنتج الإعاقة من التفاعل بين الأفراد الذين يعانون من حالة صحية مثل الشلل الدماغي والاكتئاب ومتلازمة داون مع العوامل الشخصية والبيئية بما في ذلك سوء التعامل ومحدودية الوصول الى البيئة المحيطة وافتقار الدعم الاجتماعي.

من جهة أخرى أشار المجلس إلى أنه يسعى إلى تحسين تجربة المريض من خلال تقديم 20 دليلا إرشاديا في مجال الممارسة السريرية.

إرشادات لتحسين تجربة المريض


  • مضادات الأخثر الفموية المباشرة.
  • العلاج الدوائي لمرضى السكري.
  • اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه.
  • مسار منع تخثر الدم.
  • ارتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول.
  • عسر الهضم واضطرابات المعدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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