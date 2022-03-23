محمد بن مسعود - الدمام - مادة غذائية عند إضافتها للبيض تقوي القلب وتحسين حالة الجلد وتنظف الكبد
أوضحت صحيفة تركية، أن إضافة السبانخ إلى البيض المخفوق، يساعد على تقوية القلب وتحسين حالة الجلد.
وأشارت صحيفة “En Son Haber”:” البيض والسبانخ يحتويان على العديد من الفوائد الصحية، ولكن عند الجمع بينهما تتعزز “خصائصهما السحرية”، وتقوى منظومة المناعة وينظف الكبد”.
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لفتت إلى أن الجمع بين البيض والسبانخ في وجبة الفطور الجسم من النوبات القلبية ويخفض مستوى ضغط الدم ويقوي الأسنان ويساعد على تجدد الجلد ويخفض من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.
وأبانت أن تناول هذا المزيج يوميا يساعد على تعزيز تأثيره المفيد ويمنح طاقة كافية ليبدأ الشخص يومه بنشاط وإيجابية.
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