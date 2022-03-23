محمد بن مسعود - الدمام - سلاح الجو الأوكراني يفاجئ الروس ويقلب الاحداث راساً على عقب

بعد مرور ما يقرب من شهر على القتال، تفشل روسيا في هزيمة القوات الجوية الأوكرانية، وهذا يعد واحدة من أكبر المفاجآت في هذه الحرب.

منذ أن بدأ الغزو الروسي ، توقع محللون عسكريون أن تدمر القوات الروسية أو تشل بسرعة الدفاعات الجوية والطائرات العسكرية الأوكرانية، لكن هذا لم يحدث، بدلا من ذلك، فإن المعارك الجوية النادرة في الحروب الحديثة، مستعرة الآن فوق البلاد، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

ويحلق الطيارون الأوكرانيون بطائراتهم السوفيتية الصنع، أحيانا قبل أن يشرح لهم القادة المهمة التي أمامهم، لكنها عادة تتمثل بقتال الطائرات الروسية الأحدث ومنع موسكو من حيازة السيادة الجوية.

والتقت الصحيفة بطيار أوكراني يقول إنه يطير أحيانا بدون إجراء فحوصات على طائرته، مضيفا “”في كل مرة أطير فيها، يكون ذلك من أجل معركة حقيقية”.

ويضيف الطيار البالغ من العمر 25 عاما “في كل معركة مع الطائرات الروسية، لا توجد مساواة، لديهم دائما خمس مرات أكثر من الطائرات في الجو”.

ساعد نجاح الطيارين الأوكرانيين في اعتراض الطائرات الروسية بحماية الجنود الأوكرانيين على الأرض ومنع القصف على نطاق أوسع في المدن.

ويقول مسؤولون أوكرانيون أيضا إن الجيش أسقط 97 طائرة روسية ثابتة الجناحين، ولم يتسن التحقق من هذا الرقم، لكن هناك بقايا من الطائرات المقاتلة الروسية في الأنهار والحقول والمنازل الأوكرانية.