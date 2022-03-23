محمد بن مسعود - الدمام - شاهد ردة فعل ممرضة تفاجأت بـ “مريض” يفترش الأرض ويتناول كبسة مندي مع أصدقائه !

كشف مقطع فيديو عن قيام “مريض” بتحويل غرفته داخل إحدى المستشفيات إلى مأدبة طعام. وأوضح الفيديو أن المريض قام بدعوة أصدقائه وافترشوا الأرض ووضعوا الكبسة وبدأوا في تناولها. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وبمجرد أن رأت الممرضة هذا المشهد أصيبت بصدمة كبيرة ودخلت في نوبة متواصلة من الضحك.

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