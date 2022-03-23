محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. هل عرّضت سياسات “بايدن” الشراكة الاستراتيجية “السعودية – الأميركية” التاريخية للخطر؟

استعرض برنامج “هنا الرياض” المذاع على قناة “الإخبارية”، مساء الثلاثاء، ما أوردته وسائل الإعلام الأمريكية عن سياسات الرئيس الأمريكي جو بايدن التي تُعرض الشراكة الاستراتيجية “السعودية – الأميركية” التاريخية للخطر.

وقال التقرير: “رغم تمسك الموقف الرسمي الأمريكي بقولٍ مختلف إلا أن وسائل إعلام أمريكية تنص أخبارها متتالية عن فشل تقدير إدارة الرئيس جو بادين في شكل العلاقة مع السعودية، والفشل المعني يتجاوز إغفاله للحجم الثقيل والممتد لعلاقة بلاده مع المملكة منذ عقود، وتوجهه المتهور ضد المملكة وقادتها منذ مرحلة الانتخابات الرئاسية الماضية، إلى تذبذب استراتيجيته المعلنة نحو الشرق الأوسط وتعثر بعض ملفاته”.

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وتابع التقرير: “كان يتوهم (بايدن) بحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) أن بمقدوه أن يعزل المملكة عن دورها المعتاد وأن تكون حروف التحالف المزعوم على بياض؛ لكن خبرائه توصلوا إلى أن تمني (بايدن) سراب، وتغافله لأهمية دور المملكة يجعل سياساته على محكٍ صعب”.

وأوضح التقرير أنه “بعد غضبة ارتفاع أسعار الطاقة مع الاجتياح الروسي لأوكرانيا هرول الأمريكيون إلى السعودية؛ حيث سر الطاقة وثقلها، وأوردت وكالة (بولمبيرغ) عن مسؤول أمريكي بأن (بايدن) حشر نفسه في منطقة غير مريحة وبات الحديث عن اتصالات متوقعة”.