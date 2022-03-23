محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. غضب وصراخ امرأة في وجه طاقم طائرة متجهة من تركيا إلى مانشستر لسبب غريب

أظهر مقطع فيديو، فتاة تصرخ بصوت عال في وجه طاقم طائرة “جيت 2” متجهة من تركيا إلى مانشستر، حيث تم تحويل مسارها إلى فيينا.

ووفق الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل”، فإن الراكبة التي على متن الرحلة من مانشستر إلى أنطاليا، أصبحت جامحة في منتصف الرحلة المقررة التي تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة يوم الإثنين.

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وقال شاهد إن الراكبة كانت “عدائية” وتصرخ في وجه الموظفين بسبب بكاء الأطفال أثناء الرحلة.

وأشارت الصحيفة:”كان لا بد من تحويل الرحلة إلى العاصمة النمساوية حتى يمكن نقل المرأة، حيث وصلت في تمام الساعة 11.40 صباحًا قبل أن تستمر في الوصول إلى أنطاليا بعد ساعتين من الموعد المحدد”.