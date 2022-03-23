محمد بن مسعود - الدمام - طالبان تعيد فتح مدارس الفتيات الثانوية في أفغانستان .. وبعد ساعات حدثت المفاجأة!

أمرت طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان مجددا، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من إعادة فتحها.

وقال المتحدث إنعام الله سمنكاني لـ”فرانس برس”: “نعم هذا صحيح”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدا بذلك معلومات تفيد أن الفتيات طلب منهن العودة إلى منازلهن.

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وكانت الفتيات مبتهجات لعودتهن إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة المتشددة على الحكم في أغسطس الماضي، إلا أنهن أغلقن كتبهن وحملن أغراضهن وغادرن باكيات.