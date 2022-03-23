محمد بن مسعود - الدمام - تلميذ يقتل امرأتين في مدرسة ويتصل بالشرطة وبعد التحقيق ومعرفة السبب كانت الصدمة
أعلنت الشرطة السويدية أنّ امرأتين قتلتا في هجوم بسلاح أبيض وقع الإثنين في مدرسة ثانوية في مدينة مالمو (جنوب) ويشتبه بأنّ منفّذه تلميذ يبلغ من العمر 18 عاماً تمّ توقيفه.
وقالت الشرطة في بيان إنّ المرأتين اللتين تبلغان من العمر حوالى 50 عاماً “كانتا موظفتين في مدرسة” ثانوية تدعى “مالمو لاتين”. وتقع هذه المدرسة في وسط مالمو، ثالث كبرى مدن البلاد.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ القاتل اتّصل بنفسه بالشرطة لإبلاغه بمكان وجوده، مشيرة إلى أنّه ألقى سلاحه واعترف بقتله المرأتين.
ووفقاً لوسائل إعلام سويدية فإنّ الشاب كان مسلّحاً بسكين وفأس.
وقالت الشرطة إنّها أوقفت التلميذ بدون صعوبة بعيد وصول أول دورية إلى المدرسة.
ولم تتّضح في الحال دوافع الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر تلميذ يقتل امرأتين في مدرسة ويتصل بالشرطة وبعد التحقيق ومعرفة السبب كانت الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.