المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الجمعة الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، وتسجيل شهادته إليها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وقالت المحكمة إنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما تأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع لعموم المسلمين.