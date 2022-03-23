الجرائم العائلية البشعة نتائج للمخدرات والاضطرابات

بينما نفذت وزارة الداخلية، أمس، 3 أحكام تعزيرية في جرائم بشعة بحق زوجتين وأم، ارتكبها زوجان وابن، رجح أخصائيون نفسيون وفي علم الجريمة أن تكون معظم تلك الجرائم بسبب تعاطي المخدرات، والاضطرابات النفسية التي تترك آثارا اجتماعية واقتصادية شديدة على الفرد والمجتمع، داعين إلى ضرورة معالجتها ومكافحتها بكل الوسائل، وتعاون الجهات الرسمية والمجتمع، للقضاء عليها.

قلق واكتئاب

تقول الأخصائية النفسية عبير الزنيدي لـ«دوت الخليج» إن المخدرات تؤثر نفسيا وجسديا على صحة متعاطيها، وعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية. كما تؤثر على سلوكياتهم، مما يؤدي إلى اعتدائهم على الآخرين، وإلحاق الأذي بهم، وتصيبهم بالشكوك والضلالات.

وتضيف أن المخدرات تتسبب في اضطرابات عصابية مثل القلق والاكتئاب بسبب الإحباط، وأيضا تؤثر على الجانب الذهاني واضطرابات المزاج، موضحة أن «الذهان» حالة تؤثر في العقل، وتؤدي إلى تغيرات في طريقة التفكير، وقد يكون الشخص غير قادر على التمييز بين الواقع والوهم، ومن هذا المنطلق فمن الممكن ارتكابه جرائم بشعة دون وازع.

سلوكيات سلبية

من جهته، يقول الأخصائي النفسي محمد صبري إن للمخدرات العديد من الأضرار النفسية والعقلية، فهي تتسبب في خلل بتركيبة المخ، والطريقة التي يعمل بها، ومن ثم يظهر كثير من السلوكيات السلبية والغريبة على متعاطي المخدرات مثل القلق والتوتر والعدوانية تجاه الآخرين.

ويضيف أن أضرار المخدرات النفسية تعتبر جانبا مهما من جوانب صحة الإنسان، حيث تُفقد المخدرات المدمن إرادته فى التعامل مع من حوله، ولا تؤمن شروره بسبب ذلك.

ويوضح «صبري» أن المخدرات تؤثر على أخلاق الشخص، وتفقده رفقاءه، ويبتعد الناس عنه، وتنهار علاقاته الاجتماعية، وقد يصل الأمر إلى أن يؤذي غيره، ويرتكب جرائم غير متصورة.

اضطرابات نفسية

يبين الأخصائي النفسي أن الاضطرابات النفسية والعقلية تؤدي إلى ارتكاب الإنسان السلوك الإجرامي جراء معاناته الاضطرابات العصابية أو الذهانية، وهذا ما يدفع الإنسان إلى الإقدام على سلوكيات مشينة أو التصرف بالجنون دون وعي، وتنتج عنها أفعال كارثية. لذا أي جريمة قتل وراءها ظاهرة نفسية سلوكية يجب أن تخضع لدراسة علمية من قِبل أطباء الأمراض العقلية والنفسية والسلوكية، بهدف الكشف عن عناصر شخصية القاتل، ومعرفة أسباب انحرافه عن المجتمع من أجل حماية نفسه، وحماية الناس منه.

القصاص من 3 قتلة

قاتل زوجته: أقدم زوج على قتل زوجته بنحرها بسكين وطعنها عدة طعنات.

الابن قاتل أمه: أقدم ابن على قتل والدته بسكب مادة بترولية في غرفتهـا خلال نومهـا، وإشعال النار بهـا، مما أدى إلى احتراقها ووفاتها.

قاتل زوجته وجنينها: أقدم زوج على قتل زوجته بطعنها بسكين عدة طعنات متفرقة في جسدها، مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها.