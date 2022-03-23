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بالصور.. المملكة وأمريكا تختتمان مناورات القوات الجوية 

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الدمام - شريف احمد - اختتمت مناورات التمرين السعودي الأمريكي الثنائي المشترك للجاهزية القتالية الإستراتيجية (ACE) وتكامل الدول الصديقة (PNI) بين القوات الجوية الملكية والقوات الجوية الأمريكية.

ويأتي التمرين في إطار تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات الجوية للدولتين، وتطوير قدراتهما ويكون امتدادًا لسلسلة من التمارين المشتركة والتي تهدف إلى رفع الكفاءة وتعزيز قدرات التعاون لمواجهة التحديات.

الجدير بالذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية شاركت بطائرات من نوع (F-15 C/SA) - وشاركت القوات الجوية الأمريكية بطائرات مقاتلة من نوع (F-16) و (F-18).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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