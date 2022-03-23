شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. المملكة وأمريكا تختتمان مناورات القوات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت مناورات التمرين السعودي الأمريكي الثنائي المشترك للجاهزية القتالية الإستراتيجية (ACE) وتكامل الدول الصديقة (PNI) بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية.

ويأتي التمرين في إطار تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات الجوية للدولتين، وتطوير قدراتهما ويكون امتدادًا لسلسلة من التمارين المشتركة والتي تهدف إلى رفع الكفاءة وتعزيز قدرات التعاون لمواجهة التحديات.

الجدير بالذكر أن القوات الجوية الملكية السعودية شاركت بطائرات من نوع (F-15 C/SA) - وشاركت القوات الجوية الأمريكية بطائرات مقاتلة من نوع (F-16) و (F-18).