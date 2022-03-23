اخبار الخليج – محافظ المحافظة الجنوبية يؤكد على تعزيز الشراكة المجتمعية خلال شهر رمضان الفضيل وكافة المناسبات

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، رئيس اللجنة الأمنية، في مقر المحافظة الجنوبية، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة الأمنية الثالث للعام 2022، بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري نائب المحافظ، وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية.

وفي مستهل الاجتماع، رفع سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، نيابة عن جميع أهالي المحافظة الجنوبية، خالص التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة النجاح الباهر الذي حققته مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2022.

وأكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية، على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج الأمنية مواصلة الجهود المبذولة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الأمنية في وزارة الداخلية تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية وقيم الانتماء الوطني، وذلك تنفيذا لتوجيهات من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لترسيخ دعائم الأمن من خلال مختلف المبادرات والحملات الأمنية الهادفة.

وبحث سمو المحافظ رئيس اللجنة الأمنية، الاستعدادات المتزامنة مع حلول شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يحظى بأهمية بالغة لمجتمع المحافظة، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية، ودور شرطة خدمة المجتمع اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير الأمنية المسبقة لاستقبال الشهر الفضيل في الجوامع والمساجد والمرافق العامة في كافة مناطق المحافظة.

وفي سياق آخر، تابع سمو المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، عرضاً مرئياً قدمته مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، حول أبرز القضايا والبلاغات في نطاق المحافظة، مشيداً سموه بسرعة الاستجابة والجاهزية الأمنية الفاعلة ويقظة رجال الأمن.

وفي ختام الاجتماع ، أشاد الحضور من جهتهم بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، في متابعة مختلف المبادرات الأمنية، مثمنين اهتمام ومتابعة سموه الحثيثة لأبرز القضايا في المحافظة وتحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وإبراز الجانب الأمني وفق أعلى المستويات.