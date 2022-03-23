اخبار الخليج – مشاريع الأمل تختتم برنامجها «وجهة»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، اختتام برنامج وجهة المخصص لرواد الأعمال البحرينيين، حيث شارك 18 رائد عمل في الفترة التدريبية القائمة لمدة 6 أسابيع.

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