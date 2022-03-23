“النقل” تصدر النسخة المحدثة من سجل الخدمة البحرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أصدرت الهيئة العامة للنقل النسخة المحدثة من سجل الخدمة البحرية، الذي يعد إثباتًا لهوية العاملين على متن السفن، ويعد شرطًا لمزاولة المهن التي لها علاقة بالسفن التجارية، وتبحر خارج المياه الإقليمية، ويحتوي على جميع بيانات ومعلومات البحار، كما يوضح مستوى البحار العملي وأسماء السفن التي خدم على متنها، موضَّحة بتاريخ دخوله لأي ميناء وصعوده على متن السفينة، إضافة إلى التأشيرات البحرية وأختام الموانئ، وذلك امتدادًا لتسهيل الإجراءات البحرية المعمول بها.

ويعد هذا السجل إحدى الوثائق المنظمة لعمل البحارة، ويؤكد توجهات الهيئة الإستراتيجية، بما يخدم تطوير القطاع البحري ويعكس مسيرة الجهود المبذولة لتمكين وتهيئة هذه الخدمات وفق أفضل المعايير والنماذج العالمية ويسهم في تحقيق مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.

وأوضحت الهيئة أن على البحارين الراغبين في الحصول على السجل، زيارة بوابة نقل http://naql.sa/main ، وإرفاق الملفات المطلوبة بعد تقديم طلب الإصدار، كما تدعو جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول اللوائح والأدلة الإرشادية وتحديثاتها إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة http://tga.gov.sa، أو الاتصال على الرقم الموحد 19929.