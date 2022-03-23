اخبار الخليج – سمو رئيس الحرس الوطني يشهد الاحتفال بيوم باكستان

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محمد بن مسعود - الدمام - شارك الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، «كضيف شرف» في الاحتفال الذي نظمه الجيش الباكستاني بمناسبة يوم باكستان، وذلك بمشاركة الذي يصادف 23 من شهر مارس.
وجرت مراسم الاحتفال بمشاركة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وعدد من كبار قادة الجيش الباكستاني وجمهور غفير من الباكستانيين والمقيمين وعدد من المدعوين من الدول الصديقة لباكستان.
حيث رفع سمو رئيس الحرس الوطني أسمى آيات التهاني والتبريكات لفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة وللشعب الباكستاني، بمناسبة احتفالات البلاد بيوم باكستان، مشيداً بالعروض العسكرية التي قدمها الجيش الباكستاني وما أظهرته من كفاءة وجاهزية ومهارة عالية في تنفيذ اللوحات الاستعراضية لقواته وبمشاركة من قوات عدد من الدول الصديقة.
كما أشاد سمو رئيس الحرس الوطني بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة خلال عقود طويلة، والتي أثمرت عن تحقيق مستوى متقدّم من التعاون والتبادل العسكري بين الجانبين.
وقد شاركت قوّة من الحرس الوطني في العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة يوم باكستان، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني، وتأكيداً على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
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