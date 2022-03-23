تقارير: صلاح يوافق على الانتقال لهذا النادي الصيف المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت بعض التقارير الصحفية الإيطالية عن تطورات هامة في ملف مفاوضات نادي يوفنتوس الإيطالي مع محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأكدت التقارير الصحفية أن نادي يوفنتوس تواصل مع ممثلي محمد صلاح في الساعات الماضية وجس نبض اللاعب للانضمام إلى الفريق.

وأوضحت التقارير أن محمد صلاح أبدى موافقته على الانتقال إلى يوفنتوس والعودة من جديد إلى الدوري الإيطالي.

وسبق ولعب صلاح بين صفوف روما وفيورنتينا وقدم مستويات مميزة مع الناديين.

وتشهد الفترة الحالية خلافات قوية بين ليفربول وصلاح في ملف تجديد التعاقد بسبب الخلاف بين الطرفين على الأمور المالية.