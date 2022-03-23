تخوفات أمريكية من استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، إن احتمال لجوء روسيا لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد أوكرانيا يمثل تهديدا حقيقيا.

وجاء ذلك ردا على سؤال عن مخاوف واشنطن من احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا أثناء توجهه إلى أوروبا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، حيث قال بايدن “أعتقد أنه تهديد حقيقي”.