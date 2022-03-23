محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء، إن احتمال لجوء روسيا لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد أوكرانيا يمثل تهديدا حقيقيا.
وجاء ذلك ردا على سؤال عن مخاوف واشنطن من احتمال استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية في أوكرانيا أثناء توجهه إلى أوروبا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، حيث قال بايدن “أعتقد أنه تهديد حقيقي”.
كانت هذه تفاصيل خبر تخوفات أمريكية من استخدام روسيا للأسلحة الكيماوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.