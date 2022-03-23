“الشؤون البلدية” تصدر اشتراطات المتاجر المتنقلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم الأربعاء اشتراطات المتاجر المتنقلة. وتضمنت الاشتراطات التعديلات التي تمت على التراخيص وما يتعلق بمواقع البيع، إضافة إلى الرقابة والغرامات.

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