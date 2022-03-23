اخبار دوليه – السعودية.. ضبط أكثر من 3 ملايين حبة مخدر في شحنة «ليمون» والقبض على المتهمين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت السلطات السعودية ضبط أكثر من 3 ملايين قرص مخدر قادم إلى مدينة جدة، والقبض على مقيم ووافد اتهما بالتنسيق لإدخال الشحنة إلى السعودية.

ونشرت الداخلية السعودية مقطع فيديو أعلنت فيه ضبط 3 ملايين و302 ألف حبة من مخدر «إمفيتامين» مخبأة بشحنة ليومن كانت في طريقها إلى جدة.

وأشار المقطع إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض على مقيم ووافد من الجنسيتين الأردنية والسورية اتهما بالوقوف خلف عملية التهريب الفاشلة.

وأكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها حولت المتهمين إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.