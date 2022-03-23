بوتين: لن نقبل سوى الدفع بالروبل نظير شحنات الغاز إلى أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل لقاء شحنات الغاز إلى أوروبا من الدول التي وصفها “غير الصديقة”.

وأوضحت وكالة بلومبرج، نقلا عن وكالة إنترفاكس، أن بوتين أصدر أوامره للبنك المركزي الروسي والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع، مؤكدا استمرار موسكو في توريد الغاز وتغيير العملة بالروبل فقط.