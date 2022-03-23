محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. لحظة تفجير قافلة إمدادات روسية في أوكرانيا

وثق مقطع فيديو، لحظة استهداف قافلة إمدادات غذائية، ووقود تابعة للجيش الروسي، من قبل القوات الأوكرانية.

وأظهر مقطع الفيديو، اشتعال النيران في مجموعة من السيارات، التي تحمل حرف Z، التابع للقوات الروسية، وكانت محملة بالأسلحة الخفيفة والمواد الغذائية والوقود.

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وتجمع عدد من الأوكرانيين “يحملون البنادق الخفيفة”، حول السيارات الروسية المشتعلة، واستولوا على المواد الغذائية، حسبما أظهر الفيديو.

الجدير بالذكر أنه حسب التقارير الغربية، فإن القوات الروسية تعاني في أوكرانيا من نقص في الإمدادات الغذائية والوقود، ولذلك تحاول موسكو تزويد عناصرها بالدعم اللازم.