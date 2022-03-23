محمد بن مسعود - الدمام - بكافة أقسامه الطبية.. معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي يقيم النزول الميداني لتطبيق الإسعافات الأولية بمنطقة نشطون

الغيضة – المركز الإعلامي

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انطلق طلاب معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي التابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا فرع محافظة المهرة، إلى منطقة نشطون بمديرية الغيضة عاصمة المحافظة، يوم السبت، بكافة أقسامه الطبية بجميع مستوياتها الأولى والثانية، وذلك لتطبيق الإسعافات الأولية وطب الطوارئ.

وفي فعالية النزول الميداني، الذي رافقهم فيها مدير جامعة العلوم والتكنولوجيا فرع المهرة عميد معهد العلوم والتكنولوجيا التطبيقي الأستاذ عمار يوسف صالح الجبل، وعدداً من الهيئة التدريسية للمعهد والكوادر التعليمية، قدم مدرس مادة الإسعافات الأولية وطب الطوارئ االأستاذ البشر صادق الشجاع شرحاً مفصلاً عن الإسعاف الأولي وتعريفه وأهميته، وكذا أهمية التطبيق العملي في التخصصات الطبية بكل موادها التخصصية المقررة لجميع الاقسام.

وتطرق الشجاع، إلى أهم المواضيع في مقرر الإسعاف الأولية والتي بإمكان استخدام أوراق الأشجار والبعض من أشياء الطبيعة لإجراء الإسعاف الأولي بها مثل “الاختناق والغرق وتجبير الكسور” وغيرها من المواضيع، مطبقاً كافة خطواتها للطلاب لكي يتمكنوا من تقديم الإسعاف الأولي بالشكل المطلوب وفي أي وقت يتطلب فيه الحاجة إليه.

وبعد تناول الطلاب لوجبة الغذاء التي جاءت بدعم من إدارة الجامعة، قدم الدكتور أنس البشيري أحد أعضاء الهيئة التدريسية للمعهد، برنامج ثقافي للطلاب تضمن بعض الأسئلة الثقافية والعلمية والرياضية، فاز فيه طلاب مستوى أول لتخصص مساعدي أطباء على نظرائهم مستوى ثاني تخصصات ” صيدلية ومختبرات”.

وتخلل النزول الميداني التطبيقي عدداً من الفقرات الترفيهية والرياضية والثقافية نالت إعجاب الطلاب عبروا عن سعادتهم وشكرهم للإدارة والكوادر التعليمية عليها، آملين أن يكون هناك الكثير من هذه النزولات الميدانية في خطة المعهد التدريسية.

وفي ختام فعالية النزول الميداني، كرمت إدارة المعهد الهيئة التدريسية للمعهد، والطلاب الاوائل، والمتميزين، والملتزمين باللوائح التدريسية المقررة من قبل الإدارة.