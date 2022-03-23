«البحرينية للترفيه العائلي» تعلن عن قائمة أسماء مجلس الادارة المنتخب في الجمعية العمومية اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - اعلنت الشركة البحرينية للترفيه العائلي عن قائمة مجلس الادارة المنتخب في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد اليوم. وجاءت القائمة كالتالي، عبداللطيف خالد العوجان، احمد جناحي، جارفيلد جونز، عادل سلمان كانو، بشار الحسن، شريف محمد احمدي، شاربل ساركيس.

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