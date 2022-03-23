تعرف على مخاطر التستر على العمالة المنزلية المخالفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أوضح الخبير القانوني المحامي عطية العنزي، مخاطر التستر على العمالة المنزلية المخالفة، على العائلات، لافتًا إلى أن الكثير لا يدرك عواقب ذلك التستر.

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