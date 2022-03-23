أمير مكة يفتتح المرحلة الأولى لمشروع المدينة الذكية

ويقع مشروع المدينة الذكية للصناعات الخفيفة وصيانة السيارات، على طريق جامعة جدة بمساحة إجمالية تبلغ 5 ملايين متر مربع، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى من المشروع أكثر من مليون متر مربع، ويحتوي على أكثر من 1500 مركز متخصص في مجال صيانة السيارات والصناعات الخفيفة، والخدمات المساندة، كما يضم المشروع محطة للفحص الدوري، ومركزا لتقدير الحوادث، ومراكز صيانة وكلاء السيارات.
وأسهم في إنجاز المرحلة الأولى وتشغيلها بكامل طاقتها مايزيد عن 13 ألف عامل وفني ومهندس من مختلف التخصصات عملوا على مدار الساعة، وتتميّز المدينة الذكيّة ببنية تحيّة متكاملة، واستخدام التطبيقات والتقنيات الرقميّة والذكيّة لتقديم الخدمات بشكل مؤتمت للعملاء والزوار ومرتادي المدينة الذكيّة؛ لمواكبة التحول الرقمي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وشهد أمير منطقة مكة المكرمة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة جدة وشركة السابقون الدولية القابضة وتهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير وتقديم البرامج المهنية ودعم مسرعات وحاضنات الأعمال كذلك توطين الوظائف المهنية
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