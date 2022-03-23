إعلان جدول أئمة التراويح والتهجد خلال رمضان بالمسجد الحرام

وبينت الرئاسة أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية ليلة العشرين، وفي ليلة 21 سيؤم المصلين في التسليمات الأولى من صلاة التراويح الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، وفي التسليمتين الأخيرتين الشيخ الدكتور ياسر الدوسري، حتى يوم 30 من شهر رمضان المبارك.
وأشارت الرئاسة إلى أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد ليلة 21 في التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والتسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 22 الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور بندر بليلة، بينما ليلة 23 الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليلة 24 الشيخ الدكتور سعود الشريم والشيخ الدكتور بندر بليلة، مبينةً أنه سيستمر هذا الترتيب إلى نهاية شهر رمضان المبارك.
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