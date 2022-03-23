شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نائب أمير الشرقية يطّلع على إنجازات «أمانة الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إنشاء 14حديقة وساحة بلدية بإجمالي 287 ألف متر مربع.

- إنشاء وتطوير الطرق بطول إجمالي 20 كم طولي وتكلفة 79 مليون ريال

- ارتفاع نسبة مبيعات التمور إلى أكثر من 38 %

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية، على ضرورة الاهتمام بجودة المشروعات البلدية وتطوير البنى التحتية، لخدمة السكان من مواطنين ومقيمين، من أجل رفع مستوى جودة الحياة، وتعزيز التنمية البلدية عبر تنفيذ المشروعات المتعددة التي تستهدف تحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وقال سموه " في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين لتطوير نمط الحياة وتحسين الخدمات، يبقى أن يتم تنفيذ المشاريع بجودة عالية وأن يكون للقطاع الخاص دور في التنمية عبر الحرص على التنفيذ والاستثمار الأمثل في مقدرات هذا الوطن المعطاء".

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى أمانة الأحساء، واطلاعه على المشاريع الحالية والقادمة، وما حققته الأمانة خلال مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة 2022 من إنجازات حققت عبرها أهداف تصاعدية في أعداد الزوار ورفع العوائد المالية لمنتجي التمور والمزارعين في الأحساء.

وقدم أمين الأحساء المهندس عصام الملا، خلال الحفل، عرض للمشاريع، منها مشروعات مبادرة أنسنة المدن" والهادفة إلى تعزيز البعد الإنساني وخلق بيئة ملائمة للسكان ومرتادي المواقع العامة وزيادة الغطاء النباتي، عبر إنشاء 14حديقة وساحة بلدية، بإجمالي مساحة تبلغ 287 ألف متر مربع.

وأضاف: مشاريع مبادرة إنشاء وتطوير الطرق"، بطول إجمالي 20 كم طولي وتكلفة إجمالية 79 مليون ريال، إضافة إلى مشاريع شبكات الأمطار ودرء أخطار السيول" ومشروع استكمال سفلتة مخططات المنح" في مدن الهفوف والعيون والجفر والعمران وجواثا بإجمالي أطوال الطرق 280 كم طولي، بتكلفة 95 مليون ريال سعودي، ومشاريع تطوير المباني البلدية" بمساحة إجمالية 80 ألف متر مربع، وتكلفة إجمالية 176 مليون ريال،

كما أطلع سمو نائب أمير المنطقة الشرقية على حزمة من المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة الأحساء، منها "الأحساء الخضراء" عبر زراعة 10 مليون شجرة مع حلول 2030، ومبادرة "مدينة بلا عوائق"، ومبادرة "عشان أحب السعودية، عشان أحب الأحساء" وتهدف إلى مشاركة المجتمع في الأعمال التطوعية.

كما شاهد سموه عرض مرئي عن ما انتهت إليه أمانة الأحساء مؤخراً، بشراكة استراتيجية مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الاحساء، من منجزات مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة "ويا التمر أحلى" ، والذي حقق قفزات نوعية على الصعيد السياحي والاقتصادي لمنتجات تمور الأحساء، حيث ارتفعت نسبة مبيعات التمور إلى أكثر من 38 % عن نسخ المهرجان الماضية، مما يؤكد استمرارية التصاعد الذي عززها وجود العديد من الصفقات التجارية التي كانت في صالح تجار التمور المشاركين في المهرجان.

وكشفت إحصائية المهرجان عن تجاوز مؤشر تعداد الزوار 697 ألف زائر من مختلف مناطق ومدن المملكة، ومن دول الخليج الشقيقة وتوافد عدد كبير من سواح الدول المختلفة، وذلك خلال 44 يوم منذ انطلاقته في 13 يناير المنصرم برعاية كريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية.

وفي ختام الزيارة ، قدم أمين الأحساء وافر الشكر والتقدير للحكومة الرشيدة –أيدها الله– لما تقدمه من دعم واهتمام لامحدود بكافة القطاعات ومنها القطاع البلدي، في ظل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف -أمير المنطقة الشرقية– ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومتابعة سمو محافظ الاحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، والحرص المستمرة من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، لكل ما شأنه تطوير وخدمة مشاريع القطاع البلدي.