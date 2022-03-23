شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. «التحالف» يدمّر «زورقين» ويحبط هجوماً لمليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن عن تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك بجنوب البحر الأحمر لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح أن تحضير هجوم الزورقين اُعدْ لمهاجمة ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيف باب المندب، لافتا إلى أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة.

وبين التحالف أن المليشيا الحوثية تصعد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.