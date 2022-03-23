شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعالية "هاكاثون البيئة" لتحفيز الابتكارات والحلول الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة فعالية "هاكاثون البيئة" على هامش فعاليات أسبوع البيئة السعودي 2022، لتشجيع ودعم الشباب والمطورين وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في المجال البيئي، وإيجاد حلول ومنصات وتطبيقات رقمية ذكية لمعالجة التحديات البيئية، وبناء تكنولوجيا مبتكرة ومستدامة، إضافة إلى دعم مستهدفات مبادرات السعودية الخضراء، التي تسعى لتحسين جودة حياة الأفراد وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالحميد العليوي أن "هاكاثون البيئة" يعدّ حدثاً يجتمع فيه المهتمون والمسؤولون والمختصون في القطاع البيئي لاستعراض التوجهات والتحديات والفرص والأولويات لتطوير قطاع البيئة بمشاركة محترفي وهواة الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة والحديثة.

وأفاد الدكتور العليوي أن الفعالية تسهم في تعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة والناشئة في المجال البيئي مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الاستشعار عن بعد، وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة عن بعد والتي تعمل على توفير الوقت والجهد والمال وتوفر الكفاءة والسرعة لإيجاد حلول للتحديات البيئية، وتسهم في مواكبة التغيرات التقنية السريعة.

وأشار مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات والتحول الرقمي إلى أن "هاكاثون البيئة" يستهدف فئات مختلفة من المشاركين مثل طلاب الجامعات، والمبرمجين، ورواد الأعمال، إضافة إلى هواة التقنيات الواعدة، حيث يمكَن المستفيدين من تطوير أفكارهم، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم التقنية، والاستفادة من ورش العمل والجلسات الإرشادية، بالإضافة إلى التنافس في أجواء محفزة من خلال تقديم الجوائز المالية التي تصل إلى 300,000 ريال للمراكز الأولى، مضيفاً أن الهاكاثون يتيح للمشاركين تقديم ابتكاراتهم في عدة مسارات بيئية مثل الهواء، والتلوث، والغطاء النباتي، والحياة الفطرية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، إضافة إلى تنظيم ورش عمل تساعد على تبادل الخبرات وتطوير مهارات المشاركين وإثراء معارفهم من خلال مناقشة أبرز التقنيات الصاعدة والمزايا والفرص التي تنتج عن تبنيها، إلى جانب مناقشة مختلف أشكال التحديات التي تواجه البيئة والإنسان والاستفادة من الحلول السابقة التي تم تنفيذها.

يذكر أن التسجيل والمشاركة في "هاكاثون البيئة" متاح حتى تاريخ 7 مايو 2022، وذلك عبر زيارة الرابط: https://hackathon.mewa.gov.sa ، واتباع الخطوات المطلوبة.