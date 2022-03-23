نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير الخارجية المكسيكي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

استقبل معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهد السُّلمي بمقر المجلس في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية مارسيلو إبرارد، بحضور سفير الولايات المتحدة المكسيكية بالمملكة انيبال توليدو، والوفد المرافق لهم، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها معالي الوزير حالياً إلى المملكة.

وأشار الدكتور السُّلمي إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بين المملكة والولايات المتحدة المكسيكية وخدمة مصالحهما بما يسهم في تقوية هذه العلاقات وتنميتها، الممتدة لسبعين عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وتطرق معاليه إلى المبادرات والجهود التي تقوم بها المملكة لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما تقدمه حكومة المملكة من مساعدات إغاثية وتنموية وإنسانية لعدد من دول العالـم، مستعرضًا الجهود التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، موضحًا الانتهاك الصارخ للقانون الدولـي والإنسانـي الذي تقوم به جماعة الحوثي المدعومة من إيران من خلال شن هجمات إرهابية على الأعيان المدنية بالمملكة، وآخرها الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة تحلية المياه بالشقيق ومرافق شركة ينبع ساينوبك للتكرير (ياسرف) التابعة لأرامكو، وتنفيذ أجندة النظام الإيراني في المنطقة.

وفي هذا السياق، أدان معالي وزير خارجية الولايات المتحدة المكسيكية الهجمات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي على الأعيان المدنية في المملكة، ودعم حكومته لتحقيق السلام في اليمن وترحيبه بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، والمبادرة التي أطلقها مجلس التعاون الخليجي للمشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية.

وقدم معالي نائب رئيس مجلس الشورى إيضاحًا لمعالي وزير الخارجية والوفد المرافق عن رؤية المملكة ومستهدفاتها والفرص التي تتيحها للدول للمشاركة فيها، وأن المملكة قدمت نموذجًا متميزًا في إدارة جائحة كورونا، مثمنًا الجهود التي بذلتها المملكة خلال رئاستها لمجموعة دول العشرين في العام الماضي، وعملها مع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لتخفيف آثار جائحة كورونا على شعوب العالم.

وأشار معاليه إلى أهمية الجانب الثقافي والسياحي كعنصر أساسي تعتمد عليه الولايات المتحدة المكسيكية في تعزيز اقتصادها، مبديًا رغبته في أن يكون هناك تواصل بين المملكة والولايات المتحدة المكسيكية في الجانبين الثقافي والسياحي، موضحًا اهتمام الحكومة المكسيكية بتطوير مشاريع البنية التحتية، ومن ذلك إنشاء مطار جديد في العاصمة.

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة والولايات المتحدة المكسيكية على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان المكسيكي، وفرص تعميق التعاون البرلماني بين لجنتي الصداقة البرلمانية بالمجلسين.

حضر اللقاء عضو المجلس رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم النحاس، وحضر من الجانب المكسيكي حرم معالي وزير الخارجية روساليندا أسفورة، ومدير مكتب معالي الوزير دانيال ميلان، والمدير التنفيذي للإستراتيجيات والدبلوماسية العامة ألفنسو زغبي، ومدير إدارة وكالة الوزارة للعلاقات الخارجية خوسي كارديناس.