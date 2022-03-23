اخبار الخليج – ناصر بن حمد: مملكة البحرين باتت تقدم نموذجا شبابيا رائدا في تمكين الشباب

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة والذي قدم الى سموه فريق وزارة شؤون الشباب والرياضة الذي عمل على برنامج صناعة النخبة الفائز بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب وذلك ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، التي أقيمت تحت مظلة جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تجربة مملكة البحرين الشبابية باتت ثرية ونموذجا رائدا في المنطقة نظرا للإنجازات الكبيرة التي حققها أبناء مملكة البحرين على كافة الأصعدة وهو الامر الذي تحقق بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي دائما ما يحرص على إيلاء مبادرات وبرامج تمكين الشباب أهمية مضاعفة وسط الدعم والاهتمام من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وحرص سموه على تقديم المبادرات الحكومية التي تساهم في تطوير قدرات ومهارات الشباب بشكل مستمر باعتبارهم نواة المستقبل.

وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن تحقيق وزارة شئون الشباب والرياضة جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب عن برنامجها «صناعة النخبة» دليل واضح على تطور المبادرات والبرامج التي تقدم للشباب وتساهم في تمكينهم، كما أن تركيز وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ استراتيجيتها لإشراك الشباب والاستثمار في طاقاتهم وتنمية قدراتهم وتمكينهم، كان له الأثر الكبير في الإنجازات التي حققتها الوزارة على كافة الأصعدة وتمكنت من بناء جيل من الشباب الواعد القادر على قيادة عجلة التنمية في مملكة البحرين وتعزيز سمعتها على الساحة الإقليمية والدولية.

وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن تجربة مملكة البحرين في تمكين الشباب نجحت بامتياز وهذا ما أظهره برنامج « صناعة النخبة» الذي تمكن من اكتشاف مواطن القوة لدى الشباب البحريني وعمل على تقويتها وتمكين الشباب عبر برامج نوعية بارزة ساهمت في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية.

وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة وفريق العمل المشرف على برنامج صناعة النخبة والتي ساهمت في تأكيد مكانة مملكة البحرين وتجربتها الشبابية على المستوى العربي مؤكدا سموه على أهمية مواصلة وزارة شؤون الشباب والرياضة مسيرتها في وضع الخطط والبرامج التي تساهم في تمكين الشباب البحريني وتحقيقهم لمختلف الانجازات والبناء على ما تحقق للحركة الشبابية من مكتسبات كثيرة.

ومن جانبه أكد سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة أن تحقيق الوزارة لهذه الجائزة المرموقة على المستوى العربي هو نتاجا حقيقاً للدعم الكبير الذي تلقاه برامج تمكين الشباب من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي دائما ما يؤكد على أهمية تمكين الشباب البحريني في مختلف المجالات، كما أن هذه الجائزة تتوافق مع رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي جعل مسألة تمكين الشباب ضمن أوليات العمل الحكومي ووفر لها الدعم والامكانيات اللازمة.

وأشار سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد أن وزارة شؤون الشباب والرياضة حرصت على ترجمة الاستراتيجية التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والرامية إلى تمكين الشباب البحريني والعمل على الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم عبر برامج نوعية ومتخصصة؛ تساهم في اكتشاف وصقل وإبراز المواهب وتقديم الشباب البحريني نموذجا فاعلا في عملية التنمية التي تشهدها المملكة، مشيدا بمتابعة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، واهتمام سموه ببرامج تمكين الشباب والارتقاء بها.