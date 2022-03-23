"حرس الحدود" يفتح باب القبول والتسجيل للعنصر النسائي برتبة

محمد بن مسعود - الدمام - 08-20-1443 03:24

صدى تبوك – متابعة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود للعنصر النسائي برتبة (جندي).

وأضافت أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وحتى يوم الخميس المقبل، مشترطة على المتقدمة أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

كما ضمت الشروط أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

كما شملت الشروط أن يكون لدى المتقدمة هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية وقت التقديم، وألا يكون الخليج 365 لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

كما اشترطت على المتقدمة ألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز كافة إجراءات واختبارات القبول، منوهة بضرورة معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من قبل وزارة التعليم مع التصديق عليها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:



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