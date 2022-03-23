اخبار الرياضه السعوديه انطلاق معسكر «أخضر المبارزة» في الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - انطلق معسكر المنتخب السعودي للمبارزة، في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة بالخبر، لسلاحي السايبر والابيه، بمشاركة 11 لاعباً، وهم عبدالله المنسف وزياد المطيري وعلى الهاشم وجاسر البكر ومحمد العمرو (سلاح السابر)، وحسين الطويل وحسن عابد وحمد هزازي وعمر العكاس وأحمد الفيحاني وعبدالكريم الحليفي (سلاح الابيه).
ويأتي المعسكر استعداداً لبطولتي العالم للشباب والناشئين التي ستقام بدبي في الأول من أبريل القادم، وكأس العالم لسلاح الابيه التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس.
وسيستمر المعسكر لمدة أسبوعين، يخوض خلاله اللاعبون تدريبات على فترتين صباحية ومسائية بقيادة المدربين محمد فؤاد وجيلا مايكلدز وحسن شحاتة.
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