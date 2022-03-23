عرض «ريا وسكينة» يحل على مسرح الصالة الثقافية غدًا الخميس

محمد بن مسعود - الدمام - بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وضمن مهرجان ربيع الثقافة السادس عشر، تستضيف الصالة الثقافية العرض المعاصر في مصر والوطن العربي «ريا وسكينة» يومي الخميس 24 مارس 2022م والجمعة 25 مارس الجاري في تمام الساعة 8:00 مساءً.

ويأتي العرض لشخصيتين شعبيتين تضاربت الآراء حولهما، فهناك من اعتبرهما مجرمتين وهناك من أعدهما بطلتين ضد الاستعمار، وسيأخذ هذا الإنتاج المغاير الجمهور إلى منظور آخر من خلال تحليل شخصيتيهما عاكسًا تشابكات وتداخلات وصراعات النفس البشرية، في قالب من الرقص المعاصر الحداثي.

يذكر أن مهرجان ربيع الثقافة يستمر حتى نهاية مارس الجاري. ويمكن الاطلاع على الكثير من التفاصيل المتعلقة بفعالياته عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.springofculture.org . ولمواكبة أحدث الأخبار حول ربيع الثقافة، يمكن متابعة الحساب الرسمي (@springofculture) على إنستغرام، تويتر، فيسبوك ويوتيوب أو تحميل تطبيق ربيع الثقافة الخاص بالأجهزة الذكية.